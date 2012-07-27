Сумщина: юноша получил ожоги при работе с ацетоном

В Сумской области юноша по неосторожности получил значительные термические ожоги при работе с ацетоном.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области, 25 июля на пункт связи самостоятельной государственной пожарной части города Шостка поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение Шосткинской районной больницы попал 18-летний парень. Диагноз пострадавшего - термические ожоги пламенем І-ІІ степени.

Как выяснилось, потерпевший красил ограждение. Для этого разводил краску ацетоном и оставил емкость с растворителем открытой. Неосторожно брошенная спичка привела к вспышке ацетона, огонь перебросился на тело парня, в результате чего он получил значительные термические ожоги.