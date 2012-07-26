На Донеччине за полгода - 3,5 тыс. случаев кишечных инфекций

В Донецкой области за 6 месяцев 2012 года зарегистрировано 3,5 тыс случаев заболевания населения острыми кишечными инфекциями и 300 случаев сальмонеллеза.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, показатели данных заболеваний в нынешнем полугодии меньше аналогичного периода прошлого года на 7% (по острым кишечным инфекциям) и на 13% (по сальмонеллезу).

Эпидемиологи отметили, что с мая месяца в области наблюдается «традиционный» сезонный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом.

При выявлении случая острой кишечной инфекции осуществляется госпитализация больного в инфекционный стационар и его лечение. В отдельных случаях возможна организация стационара на дому. Врачами-эпидемиологами проводится эпидемическое расследование с установлением возможного источника инфекции и фактора передачи с последующим лабораторным контролем, противоэпидемическими и санитарно-гигиеническими мероприятиями. По месту жительства, учебы или работы заболевшего также организуются противоэпидемические мероприятия: наблюдение за контактными лицами в течение 1 недели, при необходимости - бактериологические исследования пищевых продуктов и обследования лиц, которые их готовили и ели. После госпитализации больного делают заключительную дезинфекцию, если же он остался дома - текущую.

Врачи напоминают, что меры профилактики острых кишечных инфекций и сальмонеллеза должны осуществляться как на личном уровне, так и на общественном и государственном уровне.

В Донецкой области мероприятия по профилактике острых кишечных инфекций и сальмонеллеза проводятся согласно документам Минздрава Украины, Государственной санэпидслужбы, облгосадминистрации и областной СЭС.