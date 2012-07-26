Луганск: при столкновении грузовиков погиб пешеход
17:25, 26 июля 2012Новости регионов
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Прибило машиной...
В Луганске в результате столкновения двух большегрузных автомобилей погиб пешеход.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, ДТП произошло 25 июля.
Водитель автомобиля МАЗ совершил наезд на приостановившийся впереди МАН, который пропускал пешехода. В результате столкновения МАН отбросило на пешехода - мужчину 1947 г.р. Пострадавший скончался от полученных травм.
Водитель МАЗа 1966 г. р. доставлен в больницу.
Ведется расследование, которое установит виновника трагедии.
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