Луганск: при столкновении грузовиков погиб пешеход

В Луганске в результате столкновения двух большегрузных автомобилей погиб пешеход.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, ДТП произошло 25 июля.

Водитель автомобиля МАЗ совершил наезд на приостановившийся впереди МАН, который пропускал пешехода. В результате столкновения МАН отбросило на пешехода - мужчину 1947 г.р. Пострадавший скончался от полученных травм.

Водитель МАЗа 1966 г. р. доставлен в больницу.

Ведется расследование, которое установит виновника трагедии.