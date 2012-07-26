Киевщина: у группировки изъяли опия на 4 млн грн

В Киевской области задержана организованная преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом в крупных размерах особо опасного наркотического средства, – экстракционного опия.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, по ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика, который в перерасчете равен 60 литрам ацетилированного опия, составляет около четырех миллионов гривен.

Правоохранители установили, что группа состояла из восьми человек в возрасте от 27 до 51 года. Организатором, который четко распределил роль каждого участника, был 28-летний житель Васильковского района. Поддерживали "семейный бизнес" его родители и сестра. Наркотические средства через курьера поступали к членам группы из Закарпатской области. Поставщиком опия были супруги из Белой Церкви. Во время следственно-оперативных действий работники милиции провели семь оперативных закупок на общую сумму около 26 тысяч гривен, а также семь санкционированных обысков.

Среди изъятого, кроме опия и сильнодействующих лекарственных средств, - оружие и заряды к нему, четыре автомобиля, в том числе и «Ягуар», спортивный мотоцикл, а также золотые украшения и телевидеоаппаратура на сумму почти 90 тысяч гривен.

Как выяснилось, злоумышленники сбывали наркотики на территории города Белая Церковь, Белоцерковского и Васильковского районов.