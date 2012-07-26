В Киеве на переходе водитель сбил 17-летнего парня
14:42, 26 июля 2012Новости регионов
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Черепно-мозговая травма...
В Святошинском районе Киева на «зебре» неустановленный водитель сбил 17-летнего парня и скрылся с места происшествия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева, ДТП произошло 25 июля в 11.30 на площади Героев Бреста возле станции метро «Святошин» на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, сотрясением головного мозга, переломом ключицы доставлен в детскую больницу «Охматдет».
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