В Киеве на переходе водитель сбил 17-летнего парня

В Святошинском районе Киева на «зебре» неустановленный водитель сбил 17-летнего парня и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева, ДТП произошло 25 июля в 11.30 на площади Героев Бреста возле станции метро «Святошин» на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, сотрясением головного мозга, переломом ключицы доставлен в детскую больницу «Охматдет».