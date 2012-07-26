В Черниговской области утонули 2-е мужчин

В Черниговской области за сутки утонули 2 человека.

Как сообщает сайт МЧС Украины, 25 июля в 17:30 в пруду возле с. Калюжинцы Срибнянского района и в 19:00 в г. Трубеж возле с. Ядуты Борзнянского района были найдены тела 20-летнего и 57-летнего мужчин. Оба мужчины утонули во время купания.

Обстоятельства трагических случаев выясняет следствие.

По данным МЧС, с мая по сегодняшний день только на водоемах Черниговской области утонули 52 человека.

В связи с этим МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.