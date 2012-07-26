В Винницкой области утонула 10-летняя девочка
12:29, 26 июля 2012Новости регионов
0
Отдыхала с тетей
В Винницкой области 10-летняя девочка утонула в пруду.
Как сообщает сайт МЧС Украины, 25 июля в 08:20 на пункт связи государственной пожарной части №16 города Бершадь поступило сообщение о том, что в селе Мякохид в пруду утонула 10-летняя девочка.
Как выяснилось, ребенок отдыхал вместе с тетей возле водоема. Играя, девочка поскользнулась, упала с кладки в пруд и захлебнулась водой. Родственники извлекли тело ребенка из воды и передали работникам районного отдела милиции. По факту гибели ведется следствие.
С начала 2012 года в Винницкой области из-за неосторожности на воде погиб 51 человек, в том числе 8 детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter