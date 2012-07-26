Донетчина: парень после фильма ужасов убил своего приятеля

В Красноармейске Донецкой области после просмотра фильма ужасов 23-летний парень убил своего 26-летнего приятеля.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По информации правоохранителей, уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Как пояснил сам подозреваемый, из-за плохого материального положения он расстался с девушкой и получил нервный срыв, по поводу которого обращался к врачу, также у него была попытка суицида.

В день совершения преступления он предложил своему приятелю переночевать у него дома. Наутро, просмотрев всю ночь телевизор, в частности фильм ужасов, вообразил, что его друг хочет незаконно завладеть его квартирой, взял кухонный нож и спящего молодого человека ударил один раз в живот, а затем еще два раза в область спины.