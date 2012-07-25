В Сумах на территории гаражей нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Сумах местные жители во время ремонтных работ на территории гаражного кооператива нашли авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области, пиротехники, прибывшие по вызову на место события, установили, что это бетонобойная авиационная бомба советского производства, вес которой - 100 килограммов. Ее во времена войны применяли для поражения железобетонных укрытий.

В тот же день, 24 июля, при аналогичных обстоятельствах в Сумах в другом гаражном кооперативе была обнаружена одна 82-миллиметровая минометная мина.

Взрывоопасные предметы изъяты для последующего обезвреживания пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования МЧС (г. Ромны).