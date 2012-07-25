Причина лесного пожара в Севастополе - костер на даче

Причиной лесного пожара в районе Сапун-горы в Севастополе, по предварительным данным, стал костер, разведенный без соблюдения противопожарных требований на границе прилегающего дачного участка.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации.

Пожар возник вчера вечером на площади 9 га, из которых 6 га принадлежат Севастопольскому лесоохотничьему хозяйству, 3 га – городские земли. Из общей площади пожара 6 га составил верховой пожар – возгорание деревьев.

С целью локализации и тушения пожара был создан оперативный штаб, который возглавил председатель ГГА Владимир Яцуба.

На ликвидации пожара были задействованы 17 единиц техники и 166 человек.

По информации ГГА, «активную помощь в борьбе со стихией оказали части Черноморского флота Российской Федерации, которые предоставили 4 единицы техники и 25 человек».