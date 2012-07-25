Киевляне сидят без горячей воды

ПАО «Киевэнерго» заявляет, что 23 июля газоснабжающая организация ограничила объемы газа для теплоэлектроцентрали № 6, что сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний теплосетей в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов столицы.

Как информирует пресс-служба «Киевэнерго», в частности, горячая вода временно отсутствует у жителей массивов Куликово поле, Лесной, Комсомольский, Водопарк, Троещина, Вигуровщина, Оболонь, Минский, Воскресенка, Радужный, Кибальчича, частично Левобережный и Никольская Слободка.

По данным «Киевэнерго», переговорный процесс с участием руководства газопоставщика и городской власти относительно возобновления газоснабжения ТЭЦ-6 продолжается. Причиной ограничения газоснабжения, согласно объяснению энергокомпании, является ее задолженность за потребленный газ. «Киевэнерго» сможет погасить ее, как только получит из бюджета компенсацию разницы между установленными тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства.

«Киевэнерго» ожидает получения этой компенсации согласно постановлению Кабинета министров Украины № 517 от 11 июня 2012 года «Об утверждении порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые вырабатывались, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления».

Как сообщал УНИАН, гидравлические испытания теплосетей в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов проводились с 9 по 23 июля.

11 июля заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что Киев получил из государственного бюджета субвенцию на погашение задолженности по тарифам перед энерго- и водопоставщиками на 1 млрд грн больше, чем ожидал – не 2,5 млрд грн, а 3,4 млрд грн. Был подготовлен и вынесен на заседание сессии Киевсовета 12 июля соответствующий проект решения о внесении изменений в бюджет Киева на 2012 год. Документ был поддержан депутатами.

По словам Р.Крамаренко, город получил 3,4 млрд грн за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Так, из этих средств 1 057,8 млн грн перечислялось Главному управлению коммунального хозяйства для погашения разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотвода и 2 335,8 млн грн – Главному управлению энергетики, энергоэффективности и энергосбережения для погашения разницы в тарифах на услуги теплоснабжения.