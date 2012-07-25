В Одессе взорвался мусорной контейнер

Сегодня утром во дворе дома №18/22 по улице Кропивницкого в Одессе произошел взрыв. Жильцы дома увидели пылающий мусорный контейнер, а также загоревшееся неподалеку от контейнера дерево.

Об этом сообщило издание gnews.ua, уточнив, что «в 5 метрах от контейнера расположена котельная, до которой от сильного ветра долетали языки пламени».

На место происшествия был вызваны спасатели МЧС: два пожарных расчета прибыли 20 минут спустя и ликвидировали очаг пожара.

Сейчас на месте взрыва работают специалисты областного УВД, которые устанавливают причины и обстоятельства взрыва.

Между тем, коммунальщики уже поставили новый контейнер на месте сгоревшего.

Комментируя по просьбе УНИАН происшествие, руководитель Сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одессе Татьяна Хмельницкая отметила, что «пока не выполнена экспертиза, трудно определить, что было в сгоревшем контейнере и что именно произошло во дворе дома на улице Кропивницкого, где живет журналистка одного из изданий».

«Информировать об этом сможем лишь после выводов специалистов», - добавила Т.Хмельницкая.

gnews.ua