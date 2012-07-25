Хмельниччина: 11-летний мальчик попал в реанимацию

В Хмельницкой области ребенок пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Как сообщает Территориальное управление МЧС в Хмельницкой области, 24 июля в 17:30 на пункт связи МЧС в городе Дунаевцы поступило сообщение от дежурного врача центральной районной больницы о том, что в хирургическое отделение поступил 11-летний мальчик с диагнозом «рваные раны обеих ног».

При выяснении обстоятельств несчастного случая было установлено, что мальчик с 15-летним товарищем пытались подключить к электросети электроконденсатор. Их действия привели к взрыву.

В настоящее время мальчику уже сделали операцию и перевели в реанимационное отделение больницы. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести. Второй подросток не пострадал. Ему оказывается психологическая помощь.

МЧС призывает родителей интересоваться, чем дети занимаются в свободное время, поскольку детские игры могут закончиться трагически.