Харьковщина: трактористы обнаружили две авиабомбы

Недалеко от села Довгенькое Изюмского района Харьковской области в лесополосе трактористы обнаружили две авиабомбы и арсенал артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС в Харьковской области.

Предмет, похожий на взрывоопасный, трактористы обнаружили во время проведения полевых работ. Работники МЧС, прибывшие на место находки, извлекли авиабомбу весом 100 кг.

Во время обследования лесополосы спасатели обнаружили еще одну авиационную бомбу весом 50 кг, а также 232 артснаряда диаметром 76 мм, 24 артснаряда диаметром 152 мм и 13 ручных противотанковых гранат.

Спасатели извлекли и вывезли взрывоопасные предметы в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.