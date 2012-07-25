Сегодня в Киеве временно закроют две станции метро

Сегодня с 16.00 до 19.00 и с 23.00 до 24.00 станции столичного метро "Олимпийская" и "Дворец спорта" будут закрыты для входа и выхода пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, в отмеченный период через станцию "Олимпийская" поезда будут проходить без остановки, а станция "Дворец спорта" будет работать как пересадочная с линии на линию. Такое решение принято на основании поручения заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анатолия Голубченко от 16 июля 2012 года и в связи с проведением сегодня на НСК "Олимпийский" концерта американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.