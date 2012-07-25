Донетчина: задержан пастор, который растлевал детей

В Донецкой области по подозрению в растлении несовершеннолетних задержан пастор церкви «Иисуса Христа».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 156 (Растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Установлено, что 61-летний ранее судимый житель Мариуполя, служащий пастором, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчина был задержан сотрудниками милиции во время совершения преступления и доставлен в следственный изолятор. Однако, ввиду резкого ухудшения здоровья подозреваемого, он был госпитализирован в кардиологическое отделение. В настоящее время мужчина находится в больнице под присмотром работников милиции.

Следователь по делу внес представление в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Сразу после того, как состояние здоровья подозреваемого стабилизируется, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Ход расследования по делу контролируется прокуратурой Донецкой области.