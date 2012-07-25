Херсонщина: изъято более 9 тонн подпольного медицинского спирта

В Херсонской области на прошлой неделе работники налоговой милиции изъяли более 9 тонн подпольного медицинского спирта, сообщает пресс-служба ГНС в области.

В частности, работники налоговой милиции выявили подпольный цех, где в кустарных условиях изготовляли медицинский антисептик - спирт.

На производственной линии спирт разливался в стеклянные бутылки емкостью 100 мл. Общее количество пузырьков с разлитым в них спиртом составило 24 тысячи штук. Внешне бутылки не были похожи на подделку: этикетки качественно наклеены, крышки правильно закручены.

При этом в сообщении указывается, что санитарные условия на производстве медицинского препарата были далеки от нормы. Во время обыска также была изъята подготовленная к разливу прозрачная жидкость с запахом спирта, которая хранилась в 220-литровых бочках общим объемом почти 7 тонн на сумму около 500 тыс. грн.

Кроме того, налоговики изъяли большое количество фурнитуры, тары и готовой продукции.

Таким образом, общее количество изъятого спирта составило более 9 тонн на сумму 650 тыс. грн.

Согласно постановлению КМУ № 19 от 05.01.11 «О вопросах использования спирта этилового для производства лекарственных средств», предприятия-производители лекарственных средств регламентируются исключительно данным постановлением. На территории Херсонской области такие предприятия отсутствуют. А значит, и изготовление таких спиртовых растворов как «Этанол 96», «Фармасепт», «Медсепт», «Септолете» являются незаконными. По факту изготовления фальсификата проводится расследование.