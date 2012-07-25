Мужчина погиб, спасая тонущую в море жену
11:21, 25 июля 2012Новости регионов
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Спасатели призывают быть осторожными
59-летний мужчина погиб, пытаясь оказать помощь своей 58-летней жене, которая тонула в морской воде у городского пляжа Отрада, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.
Как уточнили в облМЧС, сотрудникам пляжного поста удалось вытащить тонущую женщину из воды. Между тем, ее супруга, который наглотался морской воды, спасти не удалось.
Одесские спасатели МЧС обращаются к отдыхающим на пляжах горожанам и гостям города строго соблюдать правила морского водопользования, чтобы предупредить подобные трагические случайности.
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