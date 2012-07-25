В Херсонской области нет противокаракурной вакцины
11:20, 25 июля 2012Новости регионов
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Украина не лицензирует препарат
Противокаракуртной вакцины в лечебных заведениях Херсона и области нет, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона.
Отсутствие сыворотки связано с тем, что она производится только в Ташкенте и не лицензирована в Украине.
Поэтому, отмечается в сообщении, в настоящее время осуществляется симптоматичное лечение пострадавших.
По данным Управления МЧС в Херсонской области, в текущем году в регионе зафиксированы 15 случаев укусов каракуртов. За весь 2011 год таких случаев было 32. Смертельные случаи ни в минувшем, ни в текущем году не зафиксированы.
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