В Херсонской области нет противокаракурной вакцины

Противокаракуртной вакцины в лечебных заведениях Херсона и области нет, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона.

Отсутствие сыворотки связано с тем, что она производится только в Ташкенте и не лицензирована в Украине.

Поэтому, отмечается в сообщении, в настоящее время осуществляется симптоматичное лечение пострадавших.

По данным Управления МЧС в Херсонской области, в текущем году в регионе зафиксированы 15 случаев укусов каракуртов. За весь 2011 год таких случаев было 32. Смертельные случаи ни в минувшем, ни в текущем году не зафиксированы.