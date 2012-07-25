В Киеве запретили купаться на всех пляжах

Из-за аномальной жары в столице запретили купаться. На пляжах поставят таблички СЭС запретила купаться на всех пляжах Киева.

Об этом сообщили в санэпидемслужбе столицы, передает 5 канал. Всего на начало сезона планировалось открыть одиннадцать пляжей, впрочем паспорт смогли получить только семь. Однако, купаться нельзя и на них. Санэпидемстанция объясняет: из-за жары в воде очень быстро размножаются бактерии, которые могут быть опасными для здоровья. Установить предупредительные знаки у воды уже обязали коммунальщиков. Как объясняет Юлий Жигалов, заместитель главного санитарного врача Киева: "Это связано с нетипичной для Украины жаркой погодой. И запрет на купание будет до тех пор, пока не нормализуются показатели качества воды".