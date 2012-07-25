В Крыму ищут девушку, которая прыгнула со скалы и пропала в море

В Черноморском районе Крыма ищут отдыхающую из Кировограда - девушка прыгнула со скалы в море и исчезла под водой.

Инцидент произошел 23 июля, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

19-летняя украинка приехала в Крым с подругой. На полуострове она познакомилась с харьковчанином.

"Компания отправилась полюбоваться красивыми пейзажами на скалы. Во время купания и ныряния в неприспособленном для этого месте при волнении моря в 2-2,5 балла девушка исчезла после двух сильных волн. Парня волной "прижало" к скале, он получил травмы", - говорится в пресс-релизе.

Очевидцы сообщили о происшествии в службу спасения.

Туриста из Харькова доставили на берег. Он попал в больницу с вывихом предплечья.