Одесская СЭС разрешила отдыхать на городских пляжах
09:50, 25 июля 2012Новости регионов
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Кроме "Черноморки"
Одесская санитарно-эпидемиологическая служба вновь разрешила отдыхать на городских пляжах и купаться в Черном море.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в Одесской горсанэпидемстанции.
Согласно данным бактериологических исследований морской воды на соответствие нормативным требованиям, сейчас превышения ПДК специалистами СЭС не обнаружено.
По-прежнему закрытым остается только пляж «Черноморка» - в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.
Напомним, морское водопользование на всех пляжах города в течение последней недели было запрещено специалистами горСЭС с учетом интенсивных осадков, вызвавших загрязнение прибрежных морских вод вследствие аварийных сбросов неочищенных городских стоков.
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