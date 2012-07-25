Одесская СЭС разрешила отдыхать на городских пляжах

Одесская санитарно-эпидемиологическая служба вновь разрешила отдыхать на городских пляжах и купаться в Черном море.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Одесской горсанэпидемстанции.

Согласно данным бактериологических исследований морской воды на соответствие нормативным требованиям, сейчас превышения ПДК специалистами СЭС не обнаружено.

По-прежнему закрытым остается только пляж «Черноморка» - в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Напомним, морское водопользование на всех пляжах города в течение последней недели было запрещено специалистами горСЭС с учетом интенсивных осадков, вызвавших загрязнение прибрежных морских вод вследствие аварийных сбросов неочищенных городских стоков.