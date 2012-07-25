В Севастополе в районе Сапун-горы локализован лесной пожар

Во вторник в 15.55 в Балаклавском районе Севастополя в районе Сапун-горы в хвойном лесу Севастопольского лесоохотничьего хозяйства возник пожар на площади около 9 га, в том числе верховой – на площади около 6 га.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в тушении пожара принимали подразделения Государственной пожарной охраны, техника, а также работники лесохозяйства, личный состав МВД Украины и Черноморского флота РФ.

В 19.30 пожар был локализовано. Жертв и пострадавших нет.