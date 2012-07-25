В Крыму уже отдохнули 2,6 млн человек

В Крыму с начала года отдохнули 2,64 млн человек, это на 5,2% больше аналогичного периода 2011 года, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма автономной республики.

"Положительно меняется и география туристов. В этом году более востребованными стали восточный, западный и центральный регионы Крыма. В 2011 году ситуация по турпотоку в регионы Крыма была противоположной - в связи с кризисом в Беларуси восточный и северо-Западный регионы Крыма отработали сезон на уровне минус 5%", - сказал глава курортного ведомства Крыма Александр Лиев.

А.Лиев сообщил также, что в этом году увеличилось количество денежных вложений в модернизацию средств размещения: к началу сезона это был 1 млрд гривен. "Для сравнения, в 2010 году показатель составил 470 млн гривен", - отметили в Минтуризма.