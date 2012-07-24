Луганщина: препараты для похудения содержали психотропы

В Луганской области Управление СБУ передало в суд уголовное дело против троих жителей областного центра, которые занимались сбытом средства для похудения, содержащего опасное психотропное вещество – сибутрамин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области, подсудимые сбывали средство для похудения в течение двух лет.

За это время, по данным СБУ, порядка двух десятков женщин попали «на крючок».

«Биологически активную добавку они закупали крупными партиями, после чего продавали ее в розницу. Почтовым каналом товар поступал из Китая в Днепропетровск, а оттуда – в Луганскую область. Его торговцы хранили по месту своего жительства и торговали им «с рук», - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей Служба безопасности Украины возбудила и расследовала уголовное дело по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества, оборот которого ограничен, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Совершение этого преступления, согласно Уголовному кодексу Украины, карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Для одного из членов группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, двое других находятся под подпиской о невыезде.

***Сибутрамин - мощный стимулятор центральной нервной системы снижает аппетит и содействует быстрому чувству насыщения. При его передозировке возможны головокружение, тошнота, озноб, бессонница, тахикардия, аритмия. Долгое бесконтрольное применение приводит к тяжелым нервно-психологическим расстройствам вплоть до шизофренических психозов и других необратимых последствий. Указом Министерства охраны здоровья Украины №334 от 15.04.2010г. на территории Украины временно запрещено применение лекарств, содержащих сибутрамин.