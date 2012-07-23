Во Львове перевернулся автобус
17:08, 23 июля 2012Новости регионов
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Травмированы 7 человек
Во Львове перевернулся автобус, травмированы 7 человек.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня в 6.46 в МЧС поступило сообщение, что во Львове на ул. Сыхивской, 1 перевернулся автобус «Эталон». По предварительным данным, инцидент произошел в результате технической неисправности.
На тот момент в автобусе находились 20 пассажиров. 7 человек были травмированы, 6 из них госпитализированы в 8-ю городскую клиническую больницу.
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