Черниговщина: на 40% возросла заболеваемость гепатитом С

В Черниговской области в первом полугодии на 40% возросла заболеваемость вирусным гепатитом С.

Об этом УНИАН сообщил представитель областной СЭС.

„В регионе сегодня вызывает обеспокоенность заболеваемость вирусным гепатитом С, которая за 6 месяцев возросла на 40% по сравнению с 2011 годом”, - сказала она.

Всего в Черниговской области за полгода зарегистрировано 30 случаев заболевания в 4 районах и в городах, 74% всей заболеваемости приходится на город Чернигов. Рост заболеваемости в областной СЭС объясняют лучшей диагностикой. Всего за 5 месяцев показатель по области превышал среднегосударственный почти в 5 раз.

Перебои в поставках иммунобиологических препаратов, приобретенных за государственные средства, привели к повышению заболеваемости управляемыми инфекциями. Так, за январь-июнь зарегистрирован их рост в 4 раза. Среди последних имеет рост количества заболевших краснухой в 3,2 раза, коклюшем – в 2,3 раза, эпидпаротитом – на 50%. За отчетный период зарегистрировано 67 случаев заболевания корью, из них 7 случаев подтверждены лабораторно, среди заболевших – 2 детей.

Эпидситуация в области по острым кишечным инфекциям, как и в Украине, остается неустойчивой. Как свидетельствует анализ заболеваемости за первое полугодие, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, в целом регистрируется снижение количества больных на 18,9%. Вспышек и групповых заболеваний за отчетный период не зарегистрировано.

Всего в Черниговской области за 6 месяцев за медицинской помощью по поводу заболевания инфекционными болезнями обратились 115,3 тыс. человек, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.