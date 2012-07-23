Полтавская область: мужчина умер от укуса шершня

В селе Запселье Кременчугского района Полтавской области от укуса шершня умер мужчина.

Об этом сообщила УНИАН ведущий специалист отдела МЧС в Кременчуге и районе ТУ МЧС Украины в Полтавской области, капитан службы гражданской защиты Людмила Корсун.

По ее данным, мужчине было 48 лет.

«Укусы шершней очень болезненны. Токсичность яда не такая высокая, как у ос, но ее количество во много раз больше. Жало обычно не остается в ране, но шершень может многократно наносить удары жалом, добавляя порцию яда. В некоторых тяжелых случаях возможна даже смерть», - сообщили в горуправлении МЧС.

«Данного мужчину шершень укусил в шею. У него это вызвало отек, затрудненное дыхание т.е. реакцию со стороны всего организма. Он умер. Сейчас его тело отправлено в морг 4-й городской больницы Кременчуга для проведения судмедэкспертизы и установления точной причины смерти», - сообщили в городском управлении МЧС.