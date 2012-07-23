Главврач харьковской «Укрзализныци» просит не тревожить пациентов

Главный врач харьковской ЦКБ № 5 Михаил Афанасьев просит народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины» не нарушать режим медицинского заведения и покой пациентов клиники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, по его словам, «действия народных избранников являются провокационными, и, главное, что они, в первую очередь, такими действиями просто пренебрегают правами и интересами обычных людей – наших пациентов. Такое поведение вызывает возмущение у работников нашей больницы, которые уже устали от постоянных «нашествий» нахальных людей в солидных костюмах, которые, размахивая мандатами, позволяют себе угрожать лифтеру, чтобы тот доставил их на 9-й этаж, и все это в 5.30 утра».

Главный врач заведения напомнил, что ЦКБ в № 5 постоянно находятся до 450 пациентов, которые «тоже люди, которые нуждаются в квалифицированной помощи врачей, покое и уважении к себе».

«Хочу в который раз подчеркнуть, что лично я, как руководитель данного медицинского учреждения, с целью недопущения беспорядка в больнице вынужден буду обращаться в центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос относительно сроков последующего пребывания пациентки Юлии Тимошенко в больнице. Для поднятия такого вопроса перед комиссией Минздрава, по моему мнению, есть достаточно медицинских аргументов. Во-первых, состояние здоровья пациентки является стабильным, кроме того, она успешно прошла реабилитационный курс, рекомендованный ей немецкими медиками», - отметил М.Афанасьев.

Он также в который раз обратился к народным депутатам с просьбой уважать работу медицинского персонала и больных больницы.

«Я напоминаю народным депутатам о совести и нравственности, которую они, похоже, теряют, как только переступают порог нашего заведения. Прошу их иметь элементарное уважение к пенсионерам, к инвалидам, которые лечатся в больнице, и из-за поведения политиков вынуждены постоянно наблюдать шумные провокации. Кроме того, прошу этих же депутатов уважать работу и санитарных работников ЦКБ, которые вынуждены после каждого выпада депутатов по нескольку раз убирать и проводить дезинфекцию в больничных помещениях», - добавил главный врач ЦКБ.