В Запорожье торговали мясом "непонятного" происхождения

В Запорожье сотрудники лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы допускали к продаже мясо неустановленного происхождения и присвоили свыше 100 тыс. грн предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, «факты злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц лаборатории № 2 ветеринарной санитарной экспертизы Запорожской городской больницы ветеринарной медицины на территории КП «Запорожрынок» выявили в ходе проверки сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области».

«Сотрудники лаборатории, игнорируя нормы и требования ветеринарно-санитарного контроля, выдавали разрешение на ввоз и реализацию на территории «Крытого рынка» мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение.

Кроме того, предприниматели на протяжении около полутора лет платили администрации лаборатории деньги за проведение экспертизы мяса без оформления расчетно-кассовой операции. Таким образом работники лаборатории присвоили около 100 тыс. грн.

Решается вопрос о возбуждении в отношении должностных лиц лаборатории уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц).