В Днепропетровске врачи и водитель «скорой» травмированы в ДТП

В Днепропетровске два врача и водитель автомобиля «скорой помощи» травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на 22 июля.

Как сообщил УНИАН заместитель главного врача Днепропетровской больницы им. Мечникова Юрий Скребец, все трое пострадавших теперь находятся в этом медицинском заведении.

«Врач «скорой», фельдшер и водитель получили черепно-мозговые травмы. Кроме того, у одного пострадавшего переломы конечностей. Их состояние средней тяжести», - уточнил Ю.Скребец.

По сообщению областного Управления ГАИ, «21 июля в 23.50 в Днепропетровске по ул. Серова со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Плеханова двигался автомобиль "ГАЗ 2705", водитель которого (1955 г.р.) не предоставил преимущество на дороге автомобилю «Шевроле Лачетти», который двигался по просп. Карла Маркса со стороны ул. Ленина в направлении ул. Серова по главной дороге».

По информации ГАИ, в результате ДТП водители автомобилей и двое пассажиров автомобиля ГАЗ получили телесные повреждения. Расследование по данному факту проводится следователями Днепропетровского городского управления милиции.

В то же время, по информации СМИ, за рулем иномарки находился сотрудник милиции (1983 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения, который после ДТП отказался от медицинского осмотра.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области корреспонденту УНИАН отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что проводится проверка.

«Комментарий будет позже», - отметили в ОСО.