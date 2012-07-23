На Прикарпатье 25-летнего мужчину укусила змея.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 20 июля в 21:25 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №14 города Косов от дежурной медсестры Косовской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в травматологическое отделение медицинского учреждения госпитализирован 25-летний житель села Буковец Верховинского района с диагнозом «реакция на укус змеи в руку».

Как выяснилось, потерпевший заметил неподалёку от собственного дома змею и попытался ее поймать, чтобы избавиться от опасной гостьи, именно тогда она и укусила мужчину в руку. Состояние мужчины - средней тяжести.

С начала летнего периода на территории Ивано-Франковской области травмировано 24 человека из-за укусов змеями.

