В Полтаве будет открыт областной перинатальный центр

В Полтаве до конца года будет открыт областной перинатальный центр на 100 койкомест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко.

По его словам, в перинатальном центре будущая мама из группы высокого риска сможет наблюдаться в течение беременности и там же рожать. Кроме того, в случае необходимости, в центре будут выхаживать недоношенных младенцев и оказывать им узкоспециализированную помощь.

Будущий областной перинатальный центр будет базироваться на базе многопрофильной больницы на 4500-5000 родов (70-80 родильных коек и 25-30 коек патологии беременных). Кроме того, предусмотрено создание консультационных и диагностических кабинетов.

А.Удовиченко отметил, что предварительно соответствии с Национальным проектом «Новая жизнь. Новое качество охраны материнства и детства» открытие центра в Полтаве планировали на 2013 год. Однако областная власть поставила амбициозные планы открыть заведение в этом году.

«На его строительстве работаем в две смены. С ростом объемов строительства количество работающих будет увеличиваться. Решаем вопрос с закупкой медоборудования. В настоящее время из областного бюджета на эти цели выделено более 7 миллионов гривен. Средства в размере 5 миллионов гривен для этих целей предоставит Фонд Виктора Пинчука. Общая сумма затрат на создание перинатального центра составляет 43 млн», - сказал А.Удовиченко.