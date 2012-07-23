В Крыму утонула 41-летняя россиянка
10:29, 23 июля 2012Новости регионов
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Тело вынесло Черное море
Гражданка России найдена мертвой на берегу в Ялте, ее тело вынесло Черное море.
Погибшую обнаружили во второй половине 22 июля, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
"В районе пляжа санатория "Симеиз" вынесло тело женщины. Пляж оборудован для купания, есть предупредительные знаки, спасательная станция", - говорится в пресс-релизе.
Точная причина смерти 41-летней россиянки устанавливается.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Азовском море в Крыму утонул 20-летний гражданин России.
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