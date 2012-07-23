В Прикарпатье спасли 22 детей, заблудившихся на Черногорском хребте

В Прикарпатье спасены 28 туристов из Чернигова, которые заблудились на Черногорском хребте.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 22 июля в 21.50 спасателям пгт Верховина поступило сообщение о том, что группа туристов (22 детей и 6 взрослых) заблудились в районе Черногорского хребта, возле с. Дземброня Верховинского района, и не могут добраться к своему палаточному городку у озера Несамовитое.

Сегодня в 1.15 спасатели нашли туристов на Черногорском хребте между вершинами Смотрич и Поп Иван, и сопровождают их к селу Дземброня. Состояние туристов удовлетворительное.