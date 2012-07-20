В Павлограде школьницы спасли тонущего дедушку

В Павлограде две 12-летние подруги Оля Удовенко и Катя Полежай спасли тонущего пенсионера. Об этом «Сегодня» сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Днепропетровской области. ЧП произошло на берегу реки Волчья, куда девочки пришли отдохнуть в сопровождении дедушки одной из них.

Оля и Катя купались в реке и даже не заметили, как пенсионер тоже зашел в воду. «Вдруг школьницы увидели, что дедушка лежит на поверхности воды лицом вниз и не подает признаков жизни. В это время на пляже больше никого не было. Но девчонки не растерялись и бросились на помощь мужчине», — рассказали в пресс-службе.

Оле и Кате удалось вытащить старика не берег, оказать ему первую помощь и вызвать скорую. Неотложка увезла пострадавшего в больницу. У него выявили трещину шейного позвонка, отек головного мозга и пневмонию. В МЧС говорят, что спасительниц пенсионера номинируют на премию «Герой-спасатель года».

