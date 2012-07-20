Задолженность по зарплате столичным медикам погашена

В Киеве по состоянию на 20 июля полностью погашена задолженность по выплате заработной платы за июнь работникам лечебных учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения.

Кроме того, по данным КГГА, сегодня, 20 июля, на счет Главного управления здравоохранения поступило финансирование на выплату заработной платы за первую половину июля (аванс).

Выплата аванса уже начата, заверили в горгосадминистрации.

Как сообщали СМИ, в Киеве прекратили выплату зарплаты работникам системы здравоохранения.

"Киевские медики не припоминают ничего подобного за последние десять лет. Уже две недели им без каких-либо адекватных объяснений задерживают зарплату. Врачам не разрешают говорить о проблеме и писать жалобы. Руководители столичных больниц только разводят руками - мол, денег якобы не стало из-за еврочемпионата", - пишет, в частности, газета "Україна молода".

По информации издания, только работники городской станции скорой помощи 11 июля получили зарплату за июнь. "В остальных медучреждениях, находящихся на балансе города, а не непосредственно министерства, врачи работают на правах волонтеров", - отмечает газета.