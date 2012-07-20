Луганщина: родители спаивали 4-летнюю дочь пивом

В Рубежном Луганской области родители систематически поили 4-летнюю дочь пивом.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, пьяную девочку вместе с родителями задержали сотрудники милиции в одном из летних кафе.

«Ребенок был явно пьян - от количества выпитого алкоголя девочку рвало, и она уже не могла стоять на ногах. Сотрудники правоохранительных органов немедленно доставили девочку вместе с родителями в центральную городскую поликлинику. При этом родители отказались от госпитализации ребенка, несмотря на убеждения врачей. С трудом получив у матери разрешение на госпитализацию, ребенка немедленно увезли в реанимацию. Содержание алкоголя в крови девочки оказалось 0,5 промилле. Это означает, что она выпила почти бутылку пива», - говорится в сообщении.

Родители девочки заявили, что пиво ребенку не давали, однако сама девочка, когда пришла в себя, сказала, что она «очень любит пиво, мама и папа дают ей его часто, оно вкусное и после него очень весело».

Кроме того, была установлена очевидец данного события - женщина, которая работает в этом кафе уборщицей. По ее словам, она неоднократно подходила к столику, где сидели родители, и делала замечание по поводу спаивания ребенка, женщина видела, как мама давала ребенку пиво из бутылки.

В отношении матери девочки составлен административный протокол по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения). Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа от 6 до 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В отношении отца составлен административный протокол по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (злостное неповиновение сотрудникам милиции). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 8 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Здоровью девочки уже ничего не угрожает.