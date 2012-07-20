Юноша погиб, выбросившись с 8-го этажа после ссоры с девушкой

В Кременчуге Полтавской области 21-летний парень погиб, выбросившись с 8-го этажа после ссоры со своей девушкой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского горуправления милиции.

По данным милиции, молодой человек жил у своей девушки вместе с ее родителями. "В тот вечер между парой возникла ссора. Но никто не ожидал, что парень выбросится из окна. Очевидцы и свидетели только услышали треск веток и хлопок от удара о землю. После падения молодого человека люди немедленно вызвали врачей и милицию", - сказано в сообщении.

Спасти парня не удалось – он скончался на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.