Донетчина: 13-летний подросток нанес 6 ножевых ранений отцу

В Донецкой области работники Волновахского райотдела милиции задержали 13-летнего подростка, который, защищая мать, причинил 6 ножевых ранений отцу.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в тот день 42-летний отец пришел домой пьяным и стал скандалить с женой. Мать позвонила сыну, которого не было дома, и попросила прийти, зная, что муж не будет буянить при ребенке.

Когда подросток прибежал домой и увидел мать, лежащую на полу, он схватил со стола кухонный нож и нанес 6 ножевых ранений в спину пьяному отцу, который склонился над матерью.

Затем мать с сыном пытались скрыть перед милицией истинную картину случившегося. По их словам, на пострадавшего на улице напали неизвестные, ограбили и убежали, а родные, дескать, обнаружили его и принесли в дом. Потом они вызвали потерпевшему «скорую».

Но милиция все выяснила. Теперь в отношении малолетнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Степень вины и наказание несовершеннолетнему злоумышленнику определит суд. В настоящее время он находится на подписке о невыезде.