В Донецке ограбили ломбард, сделав инъекцию сотруднице

Сегодня в Калининском районе Донецка неизвестный ограбил ломбард, сделав инъекцию его сотруднице.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, нападение на сотрудницу произошло примерно в 11.30 в помещении ломбарда, расположенного по адресу: бул. Шевченко, 77.

Используя одноразовый медицинский шприц, частично заполненный неизвестной жидкостью, злоумышленник сделал женщине инъекцию, после чего, завладев деньгами и двумя мобильными телефонами, скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище).

В милиции описали приметы подозреваемого: это мужчина славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы короткие, густые, светлые.

Правоохранители обратились с просьбой к жителям города и региона, ко всем, кому что-либо известно о данном злоумышленнике, сообщить об этом милиции.