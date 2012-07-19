Винниччина: мужчина попал под дисковую борону и погиб
16:16, 19 июля 2012Новости регионов
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Несчастный случай
В Винницкой области мужчина попал под дисковую борону и погиб.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Территориального управления МЧС в Винницкой области.
Несчастный случай произошел вчера, 18 июля, в селе Миролюбовка.
Во время проведения сельскохозяйственных работ на поле 60-летний мужчина попал под дисковую борону. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту несчастного случая ведется следствие.
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