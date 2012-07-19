Винниччина: мужчина попал под дисковую борону и погиб

В Винницкой области мужчина попал под дисковую борону и погиб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Территориального управления МЧС в Винницкой области.

Несчастный случай произошел вчера, 18 июля, в селе Миролюбовка.

Во время проведения сельскохозяйственных работ на поле 60-летний мужчина попал под дисковую борону. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту несчастного случая ведется следствие.