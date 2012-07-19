В Донецке школы уже готовы к новому учебному году
15:55, 19 июля 2012Новости регионов
0
Получили санитарные паспорта
В Донецке школы уже готовы к новому учебному году.
Как сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на мэра Александра Лукьянченко, на сегодняшний день в городе все школы различных типов и форм собственности получили санитарные паспорта и готовы принять учащихся в новом учебном году.
Всего 1 сентября 2012 года в Донецке за парты сядут порядка 7,6 тыс. первоклассников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter