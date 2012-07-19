В Донецке 4-летний ребенок провалился в канализацию с нечистотами

В Пролетарском районе Донецка четырехлетний мальчик, играя около своего дома, провалился в открытый 5-метровый канализационный люк с нечистотами.

Как сообщили сегодня УНИАН в прокуратуре Донецка, вследствие падения ребенок получил закрытую травму грудной клетки, трещины в ребрах, забитые инфицированные раны и другие повреждения.

В настоящее время прокуратурой района проводится проверка законности действий должностных лиц местной водопроводной канализационной службы.

По словам и.о. прокурора Пролетарского района Михаила Мельника, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение либо приняты меры гражданско-правового характера.