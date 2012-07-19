В Алчевске эвакуировали жителей 4-этажного дома из-за плеера в пакете

В Алчевске Луганской области из-за плеера в пакете эвакуировали жителей двух подъездов 4-этажного дома.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области, 18 июля в 17:03 на номер 112 позвонила женщина и сообщила о том, что в помещении магазина, расположенного на улице Кирова в Алчевске, находится подозрительный пакет.

Правоохранители эвакуировали жителей двух подъездов, сотрудников магазина и 5 покупателей. Специалисты-взрывотехники установили, что в пакете находился плеер.

По информации МВД, в тот же вечер на номер 102 позвонил мужчина и сообщил о том, что в Луганске, на улице Учебной, в районе УПМ №25 неизвестный оставил черный пакет. В ходе осмотра пакета и прилегающей территории специалистами-взрывотехниками опасных веществ и взрывных устройств не обнаружено. В пакете находились продукты питания. Эвакуация жителей не проводилась.