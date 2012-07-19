За «заминирование» двух больниц мужчина сел на три года

В Хмельницкой области к трем годам тюрьмы осуждены 25-летний житель областного центра за ложные сообщения о заминировании двух больниц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ в области, соответствующее решение вынес Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года упомянутый мужчина позвонил по телефону в приемное отделение районной больницы в райцентре Городок и сообщил о заминировании этого медицинского учреждения.

В марте 2012 года правонарушитель, находясь на подписке о невыезде, осуществил еще однин анонимный звонок. В этот раз позвонил по телефону главному врачу областной больницы села Скаржницы Хмельницкого района и сообщил о заминировании больницы.

В обоих случаях сообщения о заминировании были ложными.