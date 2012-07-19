Страшная авария в Киеве: один погибший, 8 человек - в больнице

Мотоциклист и автомобиль "Фольксваген Гольф" столкнулись в среду вечером на проспекте Правды в Киеве.

После удара мотоциклист налетел на маршрутный автобус "Богдан", который как раз на остановке высаживал пассажиров.

Как сообщает ТСН, в результате ДТП погиб один человек, с ожогами и травмами госпитализированы 8 человек - преимущественно пассажиры автобуса и случайные прохожие.

От удара в маршрутке взорвался баллон с газом.

Взрывом повредило киоски, расположенные возле остановки.