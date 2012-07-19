В Каховском магистральном канале утонули два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, 17 июля утром в рукаве Каховского магистрального канала в районе шоссе Минск – Рени был обнаружен брошенный автомобиль "Тойота Королла".

Тело водителя нашли в канале на расстоянии 200 м от автомобиля по течению.

Позже в рукаве канала в районе села Федоровка (Каховский район) был обнаружен труп 24-летнего мужчины.