В Каховском магистральном канале утонули два человека
10:50, 19 июля 2012Новости регионов
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Нашли в канале
В Каховском магистральном канале утонули два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, 17 июля утром в рукаве Каховского магистрального канала в районе шоссе Минск – Рени был обнаружен брошенный автомобиль "Тойота Королла".
Тело водителя нашли в канале на расстоянии 200 м от автомобиля по течению.
Позже в рукаве канала в районе села Федоровка (Каховский район) был обнаружен труп 24-летнего мужчины.
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