Тернопольщина: учреждения НАМН окажут бесплатную медпомощь

В этом году 1020 пациентов из Тернопольской области смогут получить медицинскую помощь в 28 учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующий меморандум подписали вчера председатель областной государственной администрации Валентин Хоптян и президент Национальной академии медицинских наук Украины Андрей Сердюк.

Документом предусмотрено, что Академия взяла на себя обязательство выделять квоты для оказания высокоспециализированной медицинской помощи населению Тернопольской области в 28 научных учреждениях НАМН Украины и оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь за счет средств государственного бюджета, в пределах расходов, предусмотренных НАМН Украины, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Тернопольской области.

На ТОГА возложена функция создать действенную и прозрачную систему отбора на направление граждан области, нуждающихся в высокоспециализированной медицинской помощи, в научные учреждения НАМН Украины.

Предусмотрено, что направление на стационарное лечение в клиники учреждений Национальной академии медицинских наук Украины будет проводить областное управление здравоохранения.

Госпитализация плановых больных в клиники будет осуществляться после их осмотра в консультативной поликлинике научного учреждения при наличии показаний для стационарного лечения в отделении соответствующего профиля и согласно научных разработок учреждения.