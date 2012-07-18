Сумщина: мужчина получил ожоги при работе с паяльной лампой
17:11, 18 июля 2012Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Сумской области мужчина получил ожоги при работе с паяльной лампой.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области, несчастный случай произошел вчера в городе Ромны. Местный житель, 1977 г. р., во время проведения в собственном хозяйстве ремонтных работ создал чрезмерное давление в паяльной лампе, что привело к разгерметизации установки. Произошла вспышка и мужчина получил ожоги лица, грудной клетки и верхних дыхательных путей.
Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы с ожогами І, ІІ и ІІІ степеней. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.
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